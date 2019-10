Tschechische Staatsorden an Zilk, Klaus und Kusturica

Zum Nationalfeiertag am 28. Oktober vergeben die tschechischen Staatspräsidenten traditionell Auszeichnungen und Orden. Amtsinhaber Miloš Zeman ehrt an diesem Montag den Vorabberichten nach so viele Menschen, wie nie zuvor seit Beginn seiner ersten Amtszeit 2013. Konkret stehen angeblich 43 Namen auf Zemans Liste.