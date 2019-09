Tschechische Reisebüros besser auf Einbrüche gewappnet als Cook

Die Pleite des Reiseanbieters Thomas Cook hat die Branche in ganz Europa aufgeschreckt. In Tschechien ist jedoch nur ein relativ geringer Anteil an Kunden direkt von der Insolvenz des größten britischen Reisebüros betroffen. Wie gut aber sind tschechische Anbieter gegen eine plötzliche Zahlungsunfähigkeit gefeit?