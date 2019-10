Tschechische Post will 7000 Arbeitsplätze abbauen

Die Tschechische Post hat im vergangen Jahr zum ersten Mal in ihrer Geschichte rote Zahlen geschrieben. Der Verlust lag bei 275 Millionen Kronen (10,6 Millionen Euro). Damit das nicht dauerhaft so bleibt, haben Regierungsvertreter am Freitag mit der Führung der tschechischen Post über eine Restrukturierung des Staatsunternehmens verhandelt.