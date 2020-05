Tschechisch-russische Beziehungen: Polizeischutz und ein Spezialagent

In diesen Tagen wird an das Kriegsende vor 75 Jahre erinnert. Und da rücken auch erneut die tschechisch-russischen Beziehungen in den Vordergrund. Denn es herrscht Streit über die Interpretation der Geschichte zu Ende des Zweiten Weltkriegs. Für den Prager Oberbürgermeister und zwei seiner Kollegen aus den Stadtteilen bedeutet dies sogar, dass sie derzeit unter Polizeischutz stehen. Grund sind Informationen, dass sie in Gefahr sei könnten. Wie reagiert aber Prag auf die aggressive Politik des Kremls?