Tschechiens Beitrag zu Nordstream 2

Russisches Gas soll per Nordstream 2 in Zukunft direkt von Sankt Petersburg über Deutschland nach Europa kommen. Der Transport über instabile Transitländer – vor allem die Ukraine – soll so umgangen werden. Tschechien ist ein wichtiger Baustein in dem Projekt, denn ein Teil der Trasse führt vom Erzgebirge in den Böhmerwald und von da aus weiter nach Westen. Vor kurzem haben dazu die Bauarbeiten begonnen.