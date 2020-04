Tschechien lockert die Corona-Sperre: Etappe 1

So dürfen auch die Handwerker ihre Betriebe unter strengen Auflagen wieder öffnen. Das Tragen von Mundschutzmasken beim Kontakt mit den Kunden ist dabei natürlich nötig, aber das Gesundheitsministerium fordert noch weitere präventive Maßnahmen. Ressortsprecherin Renata Povolná fasst zusammen:

„Zwei Meter Abstand müssen eingehalten und Hand-Desinfektionsmittel muss gestellt werden, das Personal muss Handschuhe tragen und diese auf Wunsch auch den Kunden anbieten.“

Ähnliche Hygienebestimmungen gelten für die beliebten Bauernmärkte. Sie dürfen nun wieder ausgerichtet werden. Die Verkaufsstände müssen jedoch im Abstand von mindestens zwei Meter zueinander stehen, die Verkäufer dürfen keine Kostproben anbieten. Der Vorsitzende des Verbands für Bauernmärkte, Jiří Sedláček, empfiehlt auch weitere Maßnahmen:

„Wir bevorzugen die Zahlung per Karte. Diejenigen Anbieter, die keine bargeldlosen Zahlungen gewährleisten können, sind aufgefordert, jeweils eine Person zu bestimmen, die nur für den Bezahlvorgang zuständig sein wird.“

Auch Ämter öffnen sich nach mehreren Wochen wieder für die Öffentlichkeit, ebenfalls unter strengen hygienischen Bedingungen. Die Mundschutzmaske darf nur beim Fotografieren wie etwa für den Personalausweis abgenommen werden. Allgemein sind die tschechischen Bürger aufgefordert, persönliche Besuche auf den Ämtern möglichst zu vermeiden und lieber anzurufen oder eine E-Mail zu schicken.

Ebenso dürfen ab Montag wieder Hochzeiten stattfinden. Zu den Feierlichkeiten sind allerdings maximal zehn Personen zugelassen, und zwar einschließlich des Brautpaars, der Trauzeugen und der zwei Standesbeamten. Für weitere Hochzeitsgäste bleiben also nur noch vier Plätze übrig. Innenministeriumssprecher Ondřej Krátoška nennt weitere Regeln:

„Mit Ausnahme des Brautpaars und der Familie müssen die Personen zwei Meter Abstand zueinander halten. Außer den Verlobten müssen alle einen Mundschutz tragen. Und nach der Zeremonie müssen alle gebrauchten Gegenstände desinfiziert werden.“

Zum Teil sind Hochschulen wieder zugänglich – allerdings nur für Studierende der letzten Studienjahre. Diese dürfen zu Besprechungen und Prüfungen an die Uni gehen.

In der vergangenen Woche hatte die tschechische Regierung einen Plan für eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen vorgestellt. In fünf Etappen sollen von 20. April bis 8. Juni die Wirtschaft und das öffentliche Leben wieder zu einer Art Normalität zurückkehren. Doch sollte die Entwicklung nicht vorangehen, wie erhofft, könnte der Weg auch länger dauern. Dazu sagte der Epidemiologe und Staatssekretär im Gesundheitsministerium Roman Prymula am Montag in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks:

„Der Plan wird zunächst laut dem ursprünglichen Entwurf umgesetzt. Ab 27. April werden wir auswerten, welche Folgen die Lockerungen haben. In der jetzigen ersten Phase ist das Risiko nicht so groß. Doch die Öffnung von Geschäften mit bis zu 200 Quadratmetern Verkaufsfläche und weitere geplante Maßnahmen bergen bereits ein höheres Risiko. Wir müssen die Auswirkungen abwarten.“