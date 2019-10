Tierquälerei auf Schlachthof aufgedeckt

Auf der Videoaufnahme sind Mitarbeiter eines Schlachthofs zu sehen. Sie treiben Kühe und später auch Schweine in den Hof, schlagen die Tiere wiederholt mit elektrischen Viehtreibern und treten sie mit den Füßen. Die Videoaufnahme haben Aktivisten von der Tierschutz-Initiative „Zvířata nejíme“ (Wir essen keine Tiere) im Netz veröffentlicht.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Schlachthof im mittelböhmischen Všetice. Die staatliche Veterinärverwaltung reagierte mit einer Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Tierquälerei. Behördenleiter Zbyněk Semerád äußerte sich dazu im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen:

„Ich muss zugeben, dass ich wirklich empört war, als ich die Aufnahme gesehen habe. Ich begreife nicht, wie die Mitarbeiter des Schlachthofs sowie die Viehzüchter ihre Tiere so behandeln können. Nicht nur als Chef der Veterinärbehörde, sondern auch als Bürger bin ich erschüttert. Mitarbeiter von Schlachthöfen dürfen sich so nicht verhalten.“

Auf den Vorfall hat auch Landwirtschaftsminister Miroslav Toman (Sozialdemokraten) reagiert.

„Die Aufnahmen waren wirklich schrecklich. Ich habe deswegen Kontrollen in den Schlachthöfen angeordnet. Den Leiter der staatlichen Veterinärbehörde habe ich zudem darum ersucht, Konsequenzen bei der Veterinärverwaltung in Mittelböhmen und im zuständigen Schlachthof zu ziehen. Er soll zudem die Zulieferer des Betriebs überprüfen lassen.“

Auf der Videoaufnahme ist zu sehen, dass einige Rinder nicht mehr stehen können. Deswegen wird nun konkret untersucht, ob sich die Tiere erst während des Transports verletzt haben oder bereits in dem Zustand angeliefert sind.

Chefveterinär Semerád hat aber auch das Schlagen der Tiere mit elektrischen Viehtreibern scharf verurteilt. Der Umgang mit den Geräten ist im Gesetz genau verankert. Der Geschäftsführer des Schlachthofs in Všetice erklärte, es handle sich um ein Fehlverhalten Einzelner, aber nicht um die gängige Praxis in seinem Betrieb. Die Besitzer des Schlachthofs versicherten, dass die Mitarbeiter entsprechend geschult würden. Das will Zbyněk Semerád auch nicht leugnen:

„Sie sind durchaus geschult worden. Aber es zeigt sich, dass solche Schulungen wiederholt werden müssen und dass eine Kontrolle notwendig ist, wie die Tiere behandelt werden. Denn in dieser Weise darf man sich nicht verhalten.“

Landwirtschaftsminister Toman erwartet binnen einer Woche einen Bericht von der staatlichen Veterinärverwaltung. Dieser soll die Ergebnisse der Kontrollen und Untersuchungen in den Schlachthöfen enthalten.