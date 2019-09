Storchennest-Causa: Staatsanwalt stellt Strafverfolgung ein

Es ist immer die spannendste Frage vor einem Gerichtsurteil: Schuldig oder nicht schuldig? Im Fall des angeblichen Subventionsbetrugs beim Bau des Luxusressorts „Storchennest“, in den auch Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) involviert ist, aber wird diese Frage gar nicht erst gestellt. Denn am Freitag hat der für die Causa zuständige Staatsanwalt die strafrechtlichen Ermittlungen aller Verdächtigen eingestellt. Doch erst am Montag wurde diese Entscheidung publik gemacht.