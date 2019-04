Schüler dokumentieren Schicksal von Zeitzeugen

„Die Lebensgeschichten unserer Nachbarn“ – so heißt ein Bildungsprojekt der gemeinnützigen Organisation Post Bellum. In seinem Rahmen versuchen Schüler und Schülerinnen in die Rolle von Dokumentaristen zu schlüpfen. Sie führen Gespräche mit Zeitzeugen und zeichnen deren Erinnerungen auf. In den vergangenen Tagen wurden die besten Schülerteams in den einzelnen Städten Tschechiens geehrt – so unter anderem im ersten Prager Stadtbezirk.