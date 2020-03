Schluss mit Erkennungsmelodien an Tschechiens Bahnhöfen

Ob nun in Domažlice / Taus, Hradec Králové / Königgrätz, Kolín, oder in Prag. In zahlreichen Städten Tschechiens werden Bahnreisende mit einer eigenen Melodie begrüßt. An den Bahnhöfen erklingen meist vor Ansagen verschiedene Volkslieder oder Kompositionen, die in irgendeiner Weise mit dem jeweiligen Ort verbunden sind. Mit diesem Lokalkolorit könnte nun aber bald Schluss sein. Denn die zentrale Schienennetzverwaltung will einen einheitlichen Erkennungston für alle tschechischen Bahnhöfe. Die Sprecherin der Behörde, Nela Friebová, sagte gegenüber dem Fachportal zdopravy.cz, Zitat:

„Derzeit bereiten wir eine neue Struktur der akustischen Informationssysteme für die Reisenden vor. Dadurch wollen wir die Ansagen vor allem vereinfachen, vereinheitlichen und verkürzen. Außerdem wollen wir verstärkt auf ein visuelles System setzen. Vor allem an großen Knotenpunkten haben wir derzeit ein Wirrwarr an Ansagen und Melodien, dem die Passagiere nicht mehr folgen können.“

Bisher wurden bereits mehrere Stations-Jingles durch einen Einheitsgong ersetzt. Zum Beispiel in Frýdek Místek, wo das Volkslied „Okolo Frýdku cestička“ zu hören war. Oder in Frýdlant / Friedland, dort wurde das Lied „Beskyde, Beskyde“ gespielt.

In der Community der Eisenbahn-Fans hierzulande hat die Entscheidung der Schienennetzverwaltung für Empörung gesorgt. Unter anderem die Betreiber des Portals hlaseni.cz kritisieren den Schritt scharf. Die Plattform sammelt sämtliche Ansagen und Erkennungsmelodien und bietet im Internet eine Audio-Bibliothek dazu an. Nun hat das Team hinter hlaseni.cz eine Unterschriftenaktion gestartet, um die Behörden noch umzustimmen. Dort heißt es, Zitat:

„Seit einigen Monaten verschwinden an vielen Bahnhöfen ganz heimlich die jeweiligen Erkennungsmelodien. Die Schienennetzverwaltung hat das nicht angekündigt und ignoriert jegliche Anfragen dazu in den sozialen Netzwerken. Deshalb haben wir eine Petition für die Stations-Erkennungsmelodien gestartet, denn diese gehören einfach zu den jeweiligen Städten.“

Bisher haben den Aufruf rund 1700 Menschen unterzeichnet.

Hinter den Plänen der Schienennetzverwaltung könnte aber auch etwas ganz anderes stecken. Möglicherweise fehlen ihr nämlich die Lizenzen zu vielen der gespielten Lieder. Dies seien nur Spekulationen, meinte dazu jedoch Behördensprecherin Nela Friebová gegenüber zdopravy.cz. In der Vergangenheit hatte es aber bereits Lizenzgespräche und -vereinbarungen gegeben. Diese waren unter anderem mit dem Autor des Liedes „Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem“ erfolgreich. Das Stück kommt an den Bahnhöfen in Brno / Brünn aus den Lautsprechern.