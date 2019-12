Schießerei in Uniklinik Ostrau: Sechs Tote und zwei Schwerverletzte

Am Dienstagmorgen hat sich in der Uniklinik in Ostrava / Ostrau ein tragischer Vorfall ereignet. Aus noch ungeklärten Gründen hat ein 42-jähriger Mann in einem Warteraum der Ambulanz sechs Menschen erschossen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Der Täter wurde gut drei Stunden später entdeckt, vor dem Zugriff der Polizei tötete er sich aber selbst.