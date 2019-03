Sargnagel fürs Netz? Urheberrecht wird reformiert

Die EU möchte das Urheberrecht im Internet stärken. Am Dienstag hat das Europaparlament eine entsprechende Richtlinie abgesegnet. Deren Wortlaut ist aber umstritten, weswegen am Samstag europaweit Hundertausende Bürger gegen den Entwurf demonstrierten. So auch in Prag.