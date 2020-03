Sängerin Eva Pilarová ist tot

In den 1960er Jahren war Eva Pilarová genauso populär wie Karel Gott. Ihre Lieder belegten in der damaligen Tschechoslowakei Platz eins in den Hitparaden, und bis heute werden einige davon gesungen. Am Samstag ist Eva Pilarová im Alter von 80 Jahren gestorben.