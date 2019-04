Retro bis High-Tech – Plattenspielermuseum Loštice

Das Unternehmen Tesla Litovel gehörte zu Zeiten der sozialistischen Tschechoslowakei zu den größten Herstellern von Schallplattenspielern in der Welt. Es wusste sich von Anfang an auch auf besondere Kundenwünsche einzustellen. Zum Beispiel im Jahr 1955, als in Prag ein großes Sportereignis aus der Taufe gehoben wurde:

Es war die sogenannte Spartakiade, also das große Turn- und Sportfest des Landes, das von den Machthabern auch gern zu Propagandazwecken über die Vorzüge des Sozialismus missbraucht wurde. Für dieses Ereignis trainierten landesweit fast zwei Millionen Turner. Sie waren indes auch auf die Hilfe der Industrie angewiesen. Dazu erläutert der Besitzer des Plattenspieler-Museums in Loštice, Vojtěch Vyroubal:

„Die Musik für die Turnübungen musste nach draußen auf die Sportplätze gebracht werden. Der Plattenspieler war aber eigentlich nur für die Zimmerbeschallung konzipiert. Daher entwickelte Tesla Litovel ein Grammophon, das über Röhrenverstärker auch einen gewissen Raum im Freien beschallen konnte.“

Seine Blütezeit erlebte das Tesla-Werk in den 1970er Jahren. Damals beschäftigte es fast 2000 Arbeitnehmer. Diese stellten jährlich über 130.000 Plattenspieler her. Viele der Geräte wurden exportiert, und ganz speziell auch in das westliche Ausland. Vojtěch Vyroubal:

„Die Geräte vom Typ NAD wurden vorrangig in englischsprachige Länder geliefert, also nach Großbritannien und besonders in die USA. Die Amerikaner wollten dabei einen Plattenspieler mit einem untypischen Tonabnehmer. Er war aus Kunststoff.“



Das Unternehmen Tesla Litovel musste Anfang der 1990er Jahre aufgeben. Es war die Zeit, als der Plattenspieler vom CD-Player abgelöst wurde. Die Vinylplatte aber hat ihre Fans zurückgewonnen. Und so werden nun in Litovel Plattenspieler einer neuen Generation hergestellt. Jiří Mencl ist der Direktor der Nachfolgefirma SEV Litovel:

„Musikliebhaber finden, dass Schallplatten dem Klang eine andere Dynamik geben als weitere moderne Tonträger.“

Im Plattenspieler-Museum in Loštice unweit von Olomouc / Olmütz sind folglich auch Fabrikate aus der neuen Produktion zu sehen, bestätigt Besitzer Vojtěch Vyroubal.

Für Interessenten öffnet das Museum erstmals im Mai seine Pforten, und zwar zunächst an jedem Samstag.