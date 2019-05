Regierung beschließt mehr Tierschutz

In Tschechien heißen sie in den Medien meist „Vermehrungsstellen“ – es geht dabei um illegale Aufzuchtbetriebe für Hunde oder Katzen. Oft leben die Tiere dort unter miserablen Zuständen. Die Regierung will dem mit einem neuen Gesetz nun einen Riegel vorschieben.