Regierung Babiš: der Druck steigt auch von innen

Wegen des Streits um Subventionen an seinen Ex-Konzern steht Premier Babiš weiter unter Druck. So will die konservative Opposition ein Misstrauensvotum gegen die Regierung des Ano-Chefs durchbringen. Doch Gefahren für das Kabinett lauern auch aus den eigenen Reihen. Denn sowohl der sozialdemokratische Juniorpartner als auch die Mehrheitsbeschaffer von den Kommunisten sind unzufrieden in Schlüsselfragen.