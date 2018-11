Real erteilt Pilsen eine 5:0-Lektion im „Jahrhundertspiel“

Die Königlichen in Pilsen! Diese Tatsache hat die Einwohner der Bierstadt in Verzückung versetzt, auch wenn es nur um Fußball ging. Die Begegnung zwischen Viktoria Pilsen und Real Madrid in der Champions League wurde indes zum „Jahrhundertspiel“ hochgejubelt. Die Vorfreude war groß, die anschließende Ernüchterung aber ebenso.