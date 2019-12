Produktion von Kunstschnee schadet der Umwelt

In Tschechien hat die neue Skisaison begonnen. Seit vergangenem Wochenende sind bereits fünf Wintersportzentren teilweise in Betrieb: zwei im Altvatergebirge, zwei im Riesengebirge und eines in den Beskiden. Doch überall herrscht noch Schneemangel. Deswegen läuft die Produktion von Kunstschnee auf Hochtouren. Und das wiederum hat Folgen für die Umwelt.