Polyxena von Pernštejn und Lobkovic

Zum Thema Prager Jesulein und Polyxena von Lobkovic

Die Adlige war Gattin des höchsten Burggrafen Vilém von Rosenberg. Anschließend war sie mit dem höchsten Kanzler Zdeněk Vojtěch Popel von Lobkovic vermählt. Nach dem Fenstersturz im Jahre 1618 rettete sie die königlichen Statthalter Slavata und Martinic, die aus dem Fenster der Prager Burg geworfen worden waren. Zehn Jahre später stiftete sie dem Kloster der barfüßigen Karmeliter eine Statue für die Maria-Viktoria-Kirche. Diese ist heute als Prager Jesulein berühmt und wird von Tausenden Touristen besucht.

Das illustrierte Projekt „Tschechische Heldinnen“ ist angelehnt an die Einführung des Frauen-Wahlrechts in der Tschechoslowakei vor 100 Jahren und den 200. Geburtstag der Schriftstellerin Božena Němcová. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der Tschechischen Zentren, Studierenden der Fakultät für Design und Kunst an der Westböhmischen Universität in Pilsen unter der Leitung von Renáta Fučíková und Radio Prag International.