Phänomen Corona-Rassismus

Vergangenen Sonntag musste die Mexikanerin Stephanie Proskauer eine unangenehme Erfahrung machen. Die Ärztin fuhr mit ihrem Sohn im Zug von Prag nach Plzeň / Pilsen. Einen Sitzplatz fand sie zunächst aber nicht, wegen ihres südländischen Aussehens wurden die beiden an zahlreichen Abteil-Türen abgewiesen. Später fanden sie einen Platz in einem leeren Coupé. Doch als sich dann ein Mann dazusetzte, eskalierte die Lage. Der Grund dafür war, dass Proskauer mit ihrem Sohn Spanisch sprach:

„Erst hat er uns angestarrt. Dann fragte er mich aus über meine Herkunft und darüber, was ich überhaupt mache in Tschechien. Natürlich habe ich ihm geantwortet, dass ich aus Mexiko komme und Ärztin sei. Er hatte wohl Angst, dass wir Italiener sind und dass wir ihm nicht die Wahrheit sagen.“

Zuletzt zog der Mann sein Smartphone und machte Fotos von Stephanie Proskauer und ihrem Kind:

„Ich hatte Angst vor seiner Reaktion, wenn ich ihn darauf angesprochen hätte. Deshalb habe ich versucht, ihn zu ignorieren und bin ruhig geblieben.“

Seit Beginn der Corona-Krise berichten zahlreiche Ausländer in den sozialen Netzwerken, ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben. Im besten Fall setzen sich die Menschen in U-Bahn oder Restaurant weg oder starren einen an, im schlimmsten Fall wird man als „Corona“ oder ähnliches beschimpft. Besonders hart trifft es Asiaten. Ein Beispiel ist der Südkoreaner John Lee. Er studiert derzeit in Prag, war aber seit rund fünf Jahren nicht mehr in seiner Heimat:

„Seit das Virus in Tschechien ist, verhalten sich die Menschen anders mir gegenüber. Sie schauen mich komisch an und manche sind auch aggressiv.“

Štěpán Vymětal beschäftigt sich mit dem Verhalten von Menschen in Ausnahmesituationen. Den meisten Tschechen sei nicht bewusst, dass wir alle von der Pandemie betroffen seien, so der Psychologe:

„Für viele ist der Ausländer so eine Art Ersatz-Schuldiger für die ganze Lage, also ein Sündenbock.“

Der Psychologe gibt aber auch der Politik und den Medien eine Mitschuld an dem Misstrauen gegenüber Fremden. So seien oft die Italiener als Volk verantwortlich gemacht worden für die Krise, so Vymětal. Er ruft deshalb zu mehr Zivilcourage auf, sollte man eine solche Situation bemerken:

„Es ist sicher gut, sich für diejenigen einzusetzen, die verbal angegriffen werden.“

Der Corona-Rassismus ist jedoch kein rein tschechisches Problem. Entsprechende Übergriffe wurden auch schon aus anderen Ländern gemeldet, unter anderem aus Großbritannien.