Osterrute selbstgemacht

Die Osterrute gehört einfach zum tschechischen Osterfest dazu. Auch wenn wir alle in diesem Jahr die Feiertage zu Hause verbringen müssen, kann man seine Wohnung schön österlich schmücken. Deshalb zeigen wir Ihnen, wie man ganz einfach selbst eine Osterrute flechten kann.

Wir nehmen in jede Hand vier Weidenruten. Die erste ziehen wir mit der Spitze voran zwischen der sechsten und siebten hindurch, bis sie wieder an ihrem Platz an der linken Innenseite ist. Danach nehmen wir die achte Rute, die wir mit der Spitze voran zwischen der dritten und vierten Rute hindurchziehen, bis sie wieder an der rechten Innenseite ist. Den Schritt wiederholen wir so lange, bis die Osterrute fertig ist. Nun muss nur noch die Spitze abgebunden ist, damit sich das Ganze nicht wieder öffnet.