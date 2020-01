Neu restauriert: Staatsoper lädt wieder ein

Am Sonntagabend ist es so weit: Nach drei Jahren Restaurierungsarbeiten wird die Prager Staatsoper mit einer Gala wieder eröffnet. Das Datum wurde nicht zufällig gewählt. Das Gebäude, das ursprünglich für das Neue Deutsche Theater erbaut wurde, ist vor 132 Jahren eingeweiht worden. Konkret war das am 5. Januar 1888.