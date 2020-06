Negrelli-Viadukt in Prag wieder für den Zugverkehr freigegeben

Das Negrelli-Viadukt in Prag ist ein beeindruckender Verkehrsbau aus dem 19. Jahrhundert. Mit seinen 1120 Metern Länge war es bis zum Jahr 1910 die längste Brücke in Europa, und bis heute ist es die längste Eisenbahnbrücke in Mitteleuropa. Doch an ihr nagte der Zahn der Zeit, so dass sie gründlich saniert werden musste. Nach dreijähriger Bauzeit wurde das Viadukt am Montag wieder für den Verkehr freigegeben.