Nacht der Kirchen 2019

In Tschechien fand landesweit am Freitag die Lange Nacht der Kirchen statt. Mehr als tausend Sakralbauten öffnen ab Nachmittag den Besuchern ihre Pforten und bieten ein spezielles Programm an, darunter Konzerte, Vorträge oder Ausstellungen. Insgesamt können in ganz Tschechien über 1600 Kirchen besucht werden. An der Kirchennacht beteiligen sich alle Einrichtungen, die im Rahmen des tschechischen Ökumenischen Kirchenrats vereinigt sind.