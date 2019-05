Mobbing gegen Lehrer nimmt in Tschechien zu

In deutschen Schulen beklagen Lehrer immer öfter, dass durch den starken Anteil von ausländischen Kindern viele Schülerinnen und Schüler die Unterrichtsprache Deutsch nicht mehr beherrschen. An Schulen in Tschechen macht sich derweil ein anderes Problem breit: Lehrer werden von ihren Zöglingen nicht selten schikaniert.