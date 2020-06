Marie von Ebner-Eschenbach

Sie war eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen der deutschen Sprache des 19. Jahrhunderts. In ihrem Werk machte sie auf die damaligen sozialen Probleme aufmerksam. Für ihr außergewöhnlich eindrucksvolles Werk und für den gesellschaftlichen Beitrag dieser Bücher wurde sie in den Jahren 1910 und 1911 für den Literaturnobelpreis nominiert. Die meiste Zeit ihres Lebens wohnte sie in Wien, wo sie sich auch künstlerisch inspirieren ließ.

Das illustrierte Projekt „Tschechische Heldinnen“ ist angelehnt an die Einführung des Frauen-Wahlrechts in der Tschechoslowakei vor 100 Jahren und den 200. Geburtstag der Schriftstellerin Božena Němcová. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der Tschechischen Zentren, Studierenden der Fakultät für Design und Kunst an der Westböhmischen Universität in Pilsen unter der Leitung von Renáta Fučíková und Radio Prag International.