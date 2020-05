Zum Thema 300 Jahre Maria Theresia: Reformen auf dem Lande

Sie war böhmische und ungarische Königin sowie österreichische Erzherzogin. Sie war die einzige Frau, die je an der Spitze der Habsburger Monarchie stand. Ihre aufklärischen Reformen, zu denen die Einführung der allgemeinen Schulpflicht, der festen Nachnamen oder die Vereinheitlichung von Maßen und Gewichten gehörte, trugen in bedeutendem Maße zur Modernisierung des Reiches bei und beeinflussten das Leben seiner Bürger für weitere Jahrhunderte.

Das illustrierte Projekt „Tschechische Heldinnen“ ist angelehnt an die Einführung des Frauen-Wahlrechts in der Tschechoslowakei vor 100 Jahren und den 200. Geburtstag der Schriftstellerin Božena Němcová. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der Tschechischen Zentren, Studierenden der Fakultät für Design und Kunst an der Westböhmischen Universität in Pilsen unter der Leitung von Renáta Fučíková und Radio Prag International.