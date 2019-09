„Man lernt seine Freiheit zu schätzen“

Am Samstag hat der Zug der Freiheit ehemalige Botschaftsflüchtlinge in entgegengesetzter Richtung von Dresden nach Prag gebracht. Mit an Bord waren aber nicht nur die Protagonisten von damals mit ihren Familien. Auch eine Gruppe von Schülern aus Sachsen hat sich auf die Spuren der historischen Zugfahrt in den Westen begeben. Zwei von ihnen waren die Leipziger Gymnasiasten Sarah und Wieland.