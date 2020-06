Magdalena Dobromila Rettigová

Zum Thema Všeradice: Auf den Spuren der Kochbuchautorin Rettigová

Sie arbeitete als Schriftstellerin und war in der Nationalbewegung (Wiedergeburt) aktiv. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Kochbücher und Ratgeber zur Haushaltsführung, wodurch sie die böhmische Küche und die Tischsitten beeinflusste. In die böhmischen Lebensverhältnisse führte sie eine Reihe von bis dahin unbekannten Methoden ein und erweiterte somit auch ganz bedeutend den tschechischen Wortschatz.

Das illustrierte Projekt „Tschechische Heldinnen“ ist angelehnt an die Einführung des Frauen-Wahlrechts in der Tschechoslowakei vor 100 Jahren und den 200. Geburtstag der Schriftstellerin Božena Němcová. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der Tschechischen Zentren, Studierenden der Fakultät für Design und Kunst an der Westböhmischen Universität in Pilsen unter der Leitung von Renáta Fučíková und Radio Prag International.