Lockerungen in Tschechien gehen weiter: Kein Rückschlag an Ostern

Tschechische Politiker beschwerten sich mehrmals in den Medien darüber, dass die Disziplin der Menschen hierzulande während der Ostertage nachgelassen habe. Angeblich hätten zu viele die Corona-Maßnahmen nicht eingehalten. Zudem wurden direkt vor den Feiertagen die Baumärkte wieder geöffnet, in die viele Menschen strömten. Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) wies jedoch am Donnerstag die Befürchtungen zurück.

„Mit höchster Wahrscheinlichkeit hatten die Ostertage keinen negativen Einfluss auf die Ausbreitung der Covid-19-Erkrankungen. Davon zeugen die Zahlen aus den letzten Tagen. Am Mittwoch wurde eine Rekordzahl von 8570 Tests auf das Coronavirus durchgeführt. Positiv getestet wurden 99 Menschen. Es scheint bisher nicht, dass sich Ostern negativ ausgewirkt hätte. Natürlich kann sich die Lage in den nächsten Tagen noch einmal anders darstellen, aber wir können eher positiv und optimistisch sein, was die Entwicklung nach Ostern anbetrifft.“

Der Gesundheitsminister sagte, eine unkontrollierte Verbreitung der Krankheit, vor der gewarnt worden sei, sei gestoppt worden.

„Aber die Menschen sollten auch weiterhin vorsichtig sein und müssen die Grundregeln einhalten. Ich möchte alle auffordern, nicht darin nachzulassen. Die Entwicklung kann nur dann positiv weitergehen, wenn wir uns alle in der Verantwortung sehen, das heißt weiter Mund- und Nasenschutz tragen und Abstand zu anderen Menschen halten. Auch wenn wir in diesen Tagen die Corona-Maßnahmen gelockert haben und damit fortfahren werden, müssen in den Geschäften und auf den Wochenmärkten die Hygiene-Vorschriften eingehalten werden.“

Ladislav Dušek leitet das Amt für Gesundheitsinformationen und Statistik. Seinen Worten zufolge lassen sich die Einflüsse der Ostertage auf die Ausbreitung des Coronavirus noch nicht endgültig beurteilen. Er denkt, dass Infizierte in den nächsten Tagen noch weitere Menschen anstecken werden. Allerdings nicht in großem Maß, denn dafür hätte es jetzt bereits zu einem deutlichen Anstieg neuer Fälle kommen müssen.

„Aus den Daten geht hervor, dass kein negativer Einfluss der Ostertage zu verzeichnen ist. Es ist kaum wahrscheinlich, dass sich noch später ein negativer Effekt zeigt. Vor Ostern lag die Reproduktionszahl der Infektionen in Tschechien bei 1,0. Hinter der Reproduktionszahl verbirgt sich das Verbreitungspotenzial des Virus. Die Erkrankung hat also schon vor Ostern aufgehört, sich unkontrolliert zu verbreiten.“

Die Reproduktionszahl ist laut Dušek inzwischen unter 1,0 gesunken. Dies sei auch für die Zukunft sehr positiv, betonte der Gesundheitsstatistiker. Seinen Schätzungen nach dürfte die Gesamtzahl der Infizierten hierzulande bis Ende April auf rund 7800 steigen. Vor einer Woche war noch von 10.000 Fällen die Rede gewesen. Aufgrund dieser positiven Daten hält es der Experte für möglich, eine kontrollierte Rückkehr zur Normalität zu starten.