Lage in Kliniken: Personell gerüstet, Befürchtung vor Material-Engpässen

Am Dienstag hat der Sicherheitsrat des tschechischen Staates weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Einige davon haben unmittelbare Auswirkungen auf die medizinische Versorgung im Land. Zur Lage in den Krankenhäusern hat der Tschechische Rundfunk am Mittwoch mit dem Chefarzt der Uniklinik in Prag-Motol gesprochen.