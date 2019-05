Kulturminister Staněk kündigt Rücktritt an – Kulturschaffende erleichtert

Das Stühlerücken geht weiter in der Regierung von Premier Andrej Babiš (Ano-Partei). Nur 15 Tage nach der letzten Kabinettsumbildung hat Kulturminister Antonín Staněk (Sozialdemokraten) am Mittwoch seinen Rücktritt angekündigt. Bis Ende des Monats will er seinen Posten räumen.