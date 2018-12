Krumau will Gebühren für Reisebusse erheben

Das südböhmische Český Krumlov / Krumau gilt als die „Böhmische Perle“. Die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Kleinstadt an der Moldau ziehen immer mehr Besucher an. Das Aufkommen an Reisebussen mit Tagesausflüglern ist inzwischen so hoch, dass es die Stadtväter regulieren wollen. Die Lösung hält Kosten und Einnahmen zugleich parat.