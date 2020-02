Gegen Parksünder: Prag will mehr Autos abschleppen lassen

Das Verkehrsaufkommen in Prag ist hoch. Parkplätze sind daher Mangelware. Für mehrere Stadtviertel wurden deshalb vor Jahren sogenannte Anwohner-Parkzonen eingerichtet. Sie sollen, besonders in der Innenstadt, den dort ansässigen Firmen und Einwohnern einen Stellplatz sichern. Doch viele Fahrer interessiert das nicht – sie parken dort auch ohne Berechtigungsschein. Stadtrat und Polizei aber wollen das Problem in den Griff kriegen.