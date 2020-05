Fürstin Ludmila

Zum Thema Auf den Spuren der heiligen Ludmila in Tetín

Die Gattin Fürst Bořivojs I. war die erste historisch belegte Fürstin. Sie regierte einige Zeit allein in Böhmen, und sie wurde berühmt für ihre Frömmigkeit und ihre Hilfe für die Armen. Sie erzog ihren Enkel Wenzel, den späteren Patron Böhmens und bedeutenden Heiligen. Später, nachdem sie auf Betreiben ihrer Schwiegertochter Drahomíra ermordet wurde, wurde sie wie eine Heilige verehrt und im 12. Jahrhundert heiliggesprochen.

Das illustrierte Projekt „Tschechische Heldinnen“ ist angelehnt an die Einführung des Frauen-Wahlrechts in der Tschechoslowakei vor 100 Jahren und den 200. Geburtstag der Schriftstellerin Božena Němcová. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der Tschechischen Zentren, Studierenden der Fakultät für Design und Kunst an der Westböhmischen Universität in Pilsen unter der Leitung von Renáta Fučíková und Radio Prag International.