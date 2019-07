Fünf göttliche Hits: „Babička“

Die 1980er Jahre kommen und Karel Gott bringt die ZDF-Hitparade mit seinen Kindheitserinnerungen in Wallung. Mit Geschichten aus seiner Kindheit bei der guten alten Babička bringt er dem Publikum nicht nur in Berlin das böhmische Landleben näher. In der ganzen Bundesrepublik sorgt der Landbub aus Pilsen mit Kuchenduft und Heugeruch für gute Laune.

Hinter der Babička steht aber nicht wie so oft bei den großen Hits Karel Gotts der Komponisten-Freund des Meisters Karel Svoboda. Für den Song, der sich in der BRD immerhin 16 Wochen lang in den Top-Twenty hielt, waren zwei ganz große westdeutsche Hit-Macher verantwortlich: Bernd Meinunger und Ralph Siegel. Übrigens verbindet die goldene Stimme aus Prag und den Eurosong-Titan aus München viel mehr, als nur ihre enge musikalische Zusammenarbeit in den Jahren 1978 bis 1982. Gott soll Siegel nämlich mit dessen erster Frau Dunja verkuppelt haben, immerhin stammt diese aus Bratislava.

Die Babička feierte übrigens in diesem Jahr ein eher unrühmliches Revival im ZDF. Oliver Welke machte in seiner Heute Show daraus nämlich die Babiška. Dabei geht es aber nicht um nette Dorferinnerungen, sondern um die undurchsichtigen Geschäfte von Tschechiens Premier Andrej Babiš. Bei uns hören Sie im Anschluss aber natürlich das Original.