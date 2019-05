„Freundschaft und Miteinander sind mir wichtig“

Die bayerische Landtagsabgeordnete Sylvia Stierstorfer ist derzeit zu Besuch in Prag. Als Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler interessiert sie sich insbesondere für Initiativen, die zum tschechisch-deutschen Dialog beitragen. Am Montag nahm die CSU-Politikerin an der Eröffnung einer Ausstellung in der Bayerischen Repräsentanz in Prag teil. Die Schau präsentiert Geschichten von deutschen und tschechischen Familien, die eigentlich in ein und demselben Haus leben oder gelebt haben – einmal vor und einmal nach der Vertreibung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Gespräch mit Sylvia Stierstorfer.