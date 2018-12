EU-Juristen: Premier Babiš im Interessenkonflikt

Der juristische Dienst der Europäischen Kommission scheint sich sicher zu sein: Premier Andrej Babiš steht wegen seiner unternehmerischen Aktivitäten in einem Interessenkonflikt. Diese Informationen haben mehrere Zeitungen in Europa am Samstag veröffentlicht, unter anderem auch die SZ aus München. Zuvor hatten sie den Bericht der Brüsseler Juristen unter der Hand einsehen können. Damit ist in Tschechien erneut die Diskussion um den Regierungschef entflammt.