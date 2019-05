EU-Gipfel fordert Einheit im Guten und Bösen

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten haben bei einem informellen Gipfel am Donnerstag in Sibiu in Rumänien die Einheit der Europäischen Union bekräftigt. Die Politiker machten deutlich, dass sie die EU in den kommenden Jahren in die richtige Richtung lenken wollen. Für Tschechien ist Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) nach Transsylvanien gereist.