EU-Corona-Hilfspaket: Tschechiens Premier beklagt „unfaire Bedingungen“

Die Europäische Kommission ist derzeit auf einer Mission in den Mitgliedsländern. Diese sollen von dem 750 Milliarden Euro starken Rettungspaket überzeugt werden, das Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vergangene Woche vorgestellt hat. Auch in Brüssel weiß man sehr wohl, dass es schwer wird. Das zeigt unter anderem die ablehnende Reaktion von Tschechiens Premier Andrej Babiš. Oppositionspolitiker in Prag können das nicht verstehen, und der sozialdemokratische Koalitionspartner würde wohl gerne vermitteln.