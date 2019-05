Eishockey-WM: Tschechien trifft im Viertelfinale auf Deutschland

Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei belegte die tschechische Mannschaft hinter den ungeschlagenen Russen den zweiten Platz in der Gruppe B. Im Viertelfinale treffen die Schützlinge von Cheftrainer Miloš Říha am Donnerstag in Bratislava auf das deutsche Team.