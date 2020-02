Coronavirus: Tschechien schickt Hilfe nach China

Auch bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist man alarmiert. In der chinesischen Provinz Hubei rund um Wuhan ist die Zahl der Infizierten schlagartig gestiegen. Und WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus gab bekannt, es sei unmöglich vorherzusagen, welchen Verlauf das neuartige Coronavirus nehmen werde.

Vor diesem Hintergrund verkündete der tschechische Premier Andrej Babiš (Partei Ano) am Montag nach der Regierungssitzung, dass man Atemschutzfilter für China gekauft habe. Innenminister und Vizepremier Jan Hamáček (Sozialdemokraten) ergänzte dazu.

„Ich bin froh, dass Tschechien hilft und dass wir in relativ kurzer Zeit auf die Lage in der Volksrepublik reagiert haben. Der erste Teil unserer Hilfsgüter ist bereits auf dem Weg nach Wien. Dort wird noch weiteres medizinisches Material aus Österreich, Ungarn und Slowenien gesammelt, um es in den nächsten Tagen nach China zu bringen. Die Atemschutzfilter haben wir bei tschechischen Firmen gekauft. Zudem haben wir einen Betrag auf das Konto der Weltgesundheitsorganisation überwiesen. Damit soll die Forschung zum Coronavirus und die Suche nach einem Impfstoff unterstützt werden.“

Das ist allerdings nur der erste Teil der tschechischen Hilfe, wie Premier Babiš konkretisierte:

„Wir haben gerade die Entsendung eines weiteren Flugzeugs gebilligt, es ist eine tschechische Militärmaschine. Sie wird humanitäre Hilfsgüter transportieren, die hierzulande gesammelt wurden von den Kreisen, Kommunen, Hochschulen, Privatleuten und Nichtregierungsorganisationen.“

Außenminister Tomáś Petříček (Sozialdemokraten) hatte im Kabinett den Antrag für die Lieferung gestellt.



„Wir werden das zusammen mit dem Roten Kreuz koordinieren, damit die Hilfsgüter so bald wie möglich in China ankommen. Damit unterstützen wir den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus, das ist auch in unserem Interesse.“, so Petříček in einer Videobotschaft.

Laut den Informationen soll diese zweite Lieferung zwischen Ende Februar und Mitte März erfolgen. Beim Pressebriefing nach der Regierungssitzung ergänzte Vizepremier Hamáček:

„Der Termin für den Flug nach Peking soll so gesetzt sein, dass wir bei Bedarf auch noch tschechische Staatsbürger evakuieren können. Derzeit ist kein Wunsch danach geäußert worden, aber die Lage kann sich noch ändern.“

Im Übrigen sind am Montag fünf evakuierte Tschechen aus der Quarantäne in einem Prager Klinikum entlassen worden. Sie waren vor zwei Wochen von einer französischen Maschine aus Wuhan gebracht worden. Laut den Ärzten wurde bei keinem von ihnen das neuartige Coronavirus nachgewiesen.