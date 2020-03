Coronavirus-Notstand: Grenzschließung und Verbote in Tschechien

Tschechien schließt ab Samstag seine Grenze für Bürger aus insgesamt 15 Ländern der Welt, die sie zuvor zu Corona-Risikogebieten erklärt hat. Premier Andrej Babiš hat auf einer Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung in Prag die betroffenen Regionen genannt:

„Neben China, Südkorea und Iran sind es auch folgende Länder Europas: Italien, Spanien, Deutschland, Österreich, die Schweiz, Schweden, Norwegen, Holland, Belgien, Großbritannien, Dänemark und Frankreich.“

Einwohner dieser Staaten, aber auch Personen, die von dort nach Tschechien einreisen wollen, werden vorerst nicht mehr ins Land gelassen.

Das Verbot gilt aber auch in umgekehrter Richtung:

„Wir haben den tschechischen Bürgern und Ausländern mit gültigem Aufenthalt in Tschechien untersagt, in diese Risikogebiete zu reisen.“

Den Verkehrsanbietern wurde die Beförderung von Personen über die Grenze verboten. Die Tschechische Bahn hat bereits angekündigt, dass sie den grenzüberschreitenden Verkehr einstellen wird.

Zum Schutz der Grenze ergänzte Innenminister Jan Hamáček vor Journalisten:

„Ab Mitternacht von Freitag auf Samstag darf man die Grenze nur an bestimmten Grenzübergängen passieren. Die Liste enthält drei Grenzübergänge zu Österreich und sieben zu Deutschland. Dort werden Kontrollen durchgeführt.“

Um die Versorgung nicht lahmzulegen, gelten Ausnahmen für Lkw-Fahrer, Personal in Lastzügen, Piloten und Angehörige der Rettungskräfte.

Die Regierung hat zudem weitere Einschränkungen im öffentlichen Bereich angeordnet. Sie verbietet ab Donnerstag 18 Uhr alle öffentlichen, aber auch privaten Veranstaltungen und Versammlungen ab 30 Teilnehmern.

Zudem müssen zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens alle gastronomischen Betriebe geschlossen bleiben. Restaurants und Gaststätten in großen Einkaufszentren werden komplett geschlossen. Die Menschen in Tschechien dürfen zudem keine Kultur-, und Sporteinrichtungen besuchen. Dazu Premier Babiš:

„Es geht dabei um Fitnesszentren, Schwimmbäder, Solarien, Saunen, Wellness, Musikklubs, Unterhaltungseinrichtungen, öffentliche Bibliotheken und Galerien.“

Die Polizei wird zudem überprüfen, ob betroffene Bürger die Quarantäne einhalten. Diese gilt derzeit für rund 1200 Personen:

„Wir haben eine Liste aller Menschen, über die die Quarantäne verhängt wurde. Wir werden stichprobenartig Kontrollen durchführen. Sollten die Regeln nicht eingehalten werden, droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 3 Millionen Kronen.“

In Tschechien sind bis Donnerstagmittag 96 Menschen an Covid-19 erkrankt. Im Laufe des Mittwochs erhöhte sich die Zahl um 31, das war der größte Anstieg an einem Tag seit dem Ausbruch der Epidemie. Getestet wurden über 1800 Personen. Und mittlerweile ist das Coronavirus in allen 14 Kreisen des Landes nachgewiesen. Am schlimmsten betroffen ist Prag, in der Hauptstadt gibt es etwa die Hälfte der Erkrankungen.