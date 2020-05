Corona-Studie: Anteil der Erkrankten in Bevölkerung ist sehr gering

Zehn Tage nach Ostern wurde in Tschechien eine Studie zur kollektiven Immunität der Bevölkerung gegen den Covid-19-Erreger gestartet. Sie wurde an fast 27.000 Probanden in einer großangelegten Testreihe an mehreren Orten des Landes durchgeführt. Am Mittwochmorgen präsentierte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) nun die vorläufigen Ergebnisse der Studie.