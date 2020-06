Charlotte Garrigue-Masaryková

Zum Thema Die Masaryks - Einblicke in das Privatleben einer Präsidentenfamilie

Eigentlich war sie Amerikanerin und stammte aus New York. Sie war die Gattin des ersten tschechoslowakischen Präsidenten, Tomáš Garrigue Masaryk. Durch ihre unermüdliche Arbeit in punkto Frauenrechte hat sie viele Entscheidungen ihres Mannes wesentlich beeinflusst.

Das illustrierte Projekt „Tschechische Heldinnen“ ist angelehnt an die Einführung des Frauen-Wahlrechts in der Tschechoslowakei vor 100 Jahren und den 200. Geburtstag der Schriftstellerin Božena Němcová. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der Tschechischen Zentren, Studierenden der Fakultät für Design und Kunst an der Westböhmischen Universität in Pilsen unter der Leitung von Renáta Fučíková und Radio Prag International.