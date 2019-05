Brutalismus: Ist das Kult, oder kann das weg?

In der Bauweise der Nachkriegszeit haben sich in Ost wie West künstlerische und politische Ziele miteinander vermischt. Heute stehen auch in Tschechien viele der ehemaligen Prestige-Bauten jedoch leer. Die Ausstellung „Iconic Ruins?“ widmet sich dieser markanten Bauweise. Sie ist eine von über 300 Veranstaltungen im Rahmen des internationalen Projekts „Shared Cities: Creative Momentum“.