Bekannt wurde sie als Schriftstellerin, Sammlerin von Märchen und Volkssagen sowie als Autorin des Romans „Die Großmutter“, der bis heute zu den Hauptwerken der tschechischen Literatur zählt. Sie gehörte zu den ersten öffentlich engagierten Frauen, die wegen ihrer Freiheitsliebe und Unabhängigkeit zum Vorbild für nachfolgende Generationen wurden.

Das illustrierte Projekt „Tschechische Heldinnen“ ist angelehnt an die Einführung des Frauen-Wahlrechts in der Tschechoslowakei vor 100 Jahren und den 200. Geburtstag der Schriftstellerin Božena Němcová. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der Tschechischen Zentren, Studierenden der Fakultät für Design und Kunst an der Westböhmischen Universität in Pilsen unter der Leitung von Renáta Fučíková und Radio Prag International.