Bittere Pillen für tschechische Zuckerhersteller

Allgemein sollte es in der Produktion keine Limits geben. So sieht es zumindest die Ökonomie. Etwas anders ist es in der Landwirtschaft. Da können Grenzen durchaus von Vorteil sein. So war es beispielsweise bis Oktober 2017 in der Zuckerproduktion. Vor zwei Jahren wurden die sogenannten Zuckerquoten in der gesamten EU aufgehoben. Seitdem hat auch Tschechien mit den Folgen zu kämpfen.