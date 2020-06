Zum Thema Bertha von Suttner: Friedensnobelpreisträgerin aus Prag

Sie war eine Schriftstellerin deutscher Sprache, die in Prag geboren wurde. Durch ihr literarisches Werk und ihre Vortragstätigkeit trug sie deutlich zur weltweiten pazifistischen Bewegung bei. Im Jahre 1905 erhielt sie als erste Frau den Friedensnobelpreis.

Das illustrierte Projekt „Tschechische Heldinnen“ ist angelehnt an die Einführung des Frauen-Wahlrechts in der Tschechoslowakei vor 100 Jahren und den 200. Geburtstag der Schriftstellerin Božena Němcová. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der Tschechischen Zentren, Studierenden der Fakultät für Design und Kunst an der Westböhmischen Universität in Pilsen unter der Leitung von Renáta Fučíková und Radio Prag International.