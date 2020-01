Antisemitismus in Tschechien: Schmierereien und Hetze im Netz

Anlässlich des Internationalen Gedenktages an die Holocaust-Opfer fand am Montag eine Versammlung im tschechischen Senat statt. Die Politiker warnten bei der Veranstaltung vor Hass, Fanatismus und Antisemitismus. Obwohl Tschechien als ein großer Freund Israels in der Welt gilt, werden auch hierzulande besonders im Internet Vorurteile gegen Juden verbreitet. Wie ist es also um den Antisemitismus in Tschechien bestellt? Dazu ein Interview mit der Leiterin des Multikulturellen Zentrums in Prag, Zuzana Schreiberová.